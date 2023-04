Den ermordeten Künstlern

Paris, das bedeutete einmal Freiheit, Licht, Geheimnis und »brodelndes Leben«. Anfang des 20. Jahrhunderts war Paris ein Magnet, der Künstlerinnen, Kreative und Freigeister aus vielen Ländern anzog. Sie kamen aus Osteuropa, so dem zaristischen Russland, Polen, Ungarn, Tschechien, und waren meist jüdisch. In Paris gab es Austausch, private Kunstschulen, Meisterkünstler und Modelle – und Juden hatten sämtliche Bürgerrechte. Die ersten waren Eugène Zak, Walter Bondy, Rudolf Levy, Bela Czobel, bald gefolgt von Sonia Delaunay, Moïse Kisling und Jules Pascin. Sie besuchten die Académie Matisse, zogen vom Montmartre in bezahlbare Ateliers am Montparnasse, lebten im Haus La Ruche, einem von der Weltausstellung im Jahr 1900 übriggebliebenen Gebäude Gustave Eiffels, trafen sich im Café du Dôme. Fast alle kannten sich untereinander. Schon bald zeigte der Kunsthändler Alfred Flechtheim eine Ausstellung mit ihren Werken in seiner Galerie in Düsseldorf. Der befreundete...