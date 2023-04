Der Dichtung dienen

»Karin Gregorek bot eine wunderbare schauspielerische Leistung. (…) Sie spielt eine tapfere Frau, die die Geschicke des Sozialismus mitbestimmt.« So stand es im November 1969 in der Jungen Welt, als die Gregorek ihr Berlin-Debüt in der Titelrolle von Siegfried Pfaffs Gegenwartsstück »Regina B. – Ein Tag in ihrem Leben« feierte. Damit wurde das Berliner Maxim-­Gorki-Theater für rund zwei Jahrzehnte ihr Stammhaus. Hier sollte die Schauspielerin, die zuvor in Altenburg, Dessau und Erfurt auf der Bühne gestanden hatte, ihre größten Triumphe feiern und sich später auch zur Regisseurin entwickeln.

Dass sie ihre Arbeit ernst nahm und unduldsam werden konnte, wenn andere nicht ebenso bei der Sache waren, trug ihr den Ruf ein, »schwierig« zu sein. Dabei sah sie sich als Dienende – für das Publikum, für die Dichtung und für das Theater als I...