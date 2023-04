Richter, Pledath, Dehler

Sie ist eine »unsterbliche Geliebte« – zumindest spielte sie es überzeugend als Gräfin Josephine Brunsvik in Horst Seemanns Defa-Film »Beethoven – Tage aus einem Leben« (1976) neben Donatas Banionis, der in der Titelrolle zu sehen war. Renate Richter, die am 28. April vor 85 Jahren in Magdeburg geboren wurde, gab 1980 in »Johann Sebastian Bachs vergebliche Reise in den Ruhm« mit der Anna Magdalena Bach einer weiteren Muse eines großen Komponisten in einem Defa-Film Gestalt. Dabei war sie in erster Linie eine große Theaterschauspielerin, die in Berlin von 1962 bis 1991 – unterbrochen von einem mehrjährigen Engagement am Zürcher Schauspielhaus – dem Berliner Ensemble angehörte, aber auch viel für den DFF arbeitete. Hier debütierte sie 1962, konnte in Produktionen der »heiteren Dramatik« ihren Mutterwitz zur Geltung bringen, spielte aber auch Dramatisches wie die Titelrolle im Mehrteiler »Die unheilige Sophia« (1975) nach Eberhard Panitz’ Vorlage unter Regie...