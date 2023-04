Verfolgung setzt sich fort

Wie weit Erdogans Arm in die Strafkammern deutscher Gerichte ragt, hat ein Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart (OLG) vom Dienstag gezeigt. Der kurdische Aktivist Mazlum D. wurde nach dem Strafrechtsparagraphen 129 b (Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Organisation) zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt.

D. war am 11. Mai 2021 im baden-württembergischen Kirchheim/Teck von Beamten des Landeskriminalamtes festgenommen worden. Die Strafverfolgungsbehörden warfen ihm vor, in der Zeit von Sommer 2018 bis zu seiner Festnahme als »hauptamtlicher Kader« zuerst das »PKK-Gebiet« Freiburg und später das Gebiet Heilbronn geleitet zu haben, wie die Nachrichtenagentur ANF berichtete. Mazlum D. befindet sich seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft in der JVA Stuttgart-Stammheim.

»Bei der Strafzumessung hat ...