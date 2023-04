Aufrüstung statt Abrüstung

Wie groß das mediale Interesse an Abrüstung und Antimilitarismus in der bundesdeutschen Medienlandschaft ist, sah man an der Beteiligung an der Pressekonferenz »Globale Gerechtigkeit versus Rüstungsausgaben«, zu der das Internationale Friedensbüro in Berlin am Montag eingeladen hatte: Drei Journalisten waren in Präsenz dort, drei online.

Anlass war die gleichentags erfolgte Veröffentlichung der jährlichen Statistiken des Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI über die weltweiten Rüstungsausgaben. Die Staaten der Erde steckten demnach 2022 auch im achten Jahr in Folge mehr Geld ins Militär als im jeweiligen Vorjahr, soviel wie noch nie. Die globalen Ausgaben für Kriegsgerät stiegen 2022 inflationsbereinigt um 3,7 Prozent auf rund 2,04 Billionen Euro. Ohne Inflationsbereinigung würde der Anstieg gar bei 6,5 Prozent liegen.

Die Vereinigten Staaten und das Kriegsbündnis NATO tätigten im vergangenen Jahr zusammen 55 Prozent der weltweiten Rüstungsausgabe...