Gegründet 1947 Sa. / So., 29. / 30. April 2023, Nr. 100

Zum Inhalt dieser Ausgabe | AfD mit Kai in der Kiste Hat gut lachen: KPÖ-Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl nach historischem Erfolg in Salzburg Pierre Deason-Tomory Samstag, 22. April Der Coronawumms hat den Bund fast 440 Milliarden Euro gekostet, zitiert die Wams offizielle Zahlen. Nicht erwähnt wurden die Summen, die in die Taschen maskierter CSU-Abgeordneter geflossen sind. Egal. Nach dem Austritt Bayerns aus der BRD wird der Söder die Tandler-Hohlmeier-Bande amnestieren. Sonntag, 23. April Die Berliner SPD hat bei ihrer Urabstimmung für eine Koalition mit der CDU votiert. Giffey überzeugte sich vor der Auszählung vom ordnungsgemäßen Zustand des ­Ziehungsgerätes. Abweichler in der SPD-Fraktion könnten »Schwarz-Rot« natürlich im Abgeordnetenhaus noch durchfallen lassen, aber das ist unwahrscheinlich, oder? Warum eigentlich? Bei der Landtagswahl in Salzburg hat die KPÖ fast zwölf Prozent der Stimmen geholt. Die deutsche Linkspartei siecht, tief im ­Regierungssessel versunken, dahin. Was tun? Mehr Knecht wagen? Mehr KPÖ wagen! Die Genossen verkaufen keine Bücher, sondern kämpfen und verändern, ohne zu regieren, und w...

Artikel-Länge: 3040 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen