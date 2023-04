Zurückhaltung nach Vermittlungsangebot

China macht sich Sorgen über die derzeitigen Spannungen zwischen Israel und den Palästinensern. Das war die im wesentlichen identische Botschaft – einer Zusammenfassung des chinesischen Außenministeriums zufolge –, die Außenminister Qin Gang in den vor einer Woche separat mit seinen Amtskollegen in Israel und im palästinensischen Autonomiegebiet, Eli Cohen und Riad Al-Maliki, geführten Telefongesprächen übermittelte. Vorrangige Aufgabe sei es, »die Situation unter Kontrolle zu bringen und eine Eskalation des Konflikts zu verhindern«. Und: »Alle Seiten« sollten »die Ruhe bewahren und Zurückhaltung üben«. Der grundlegende Ausweg bestehe in der Wiederaufnahme der Friedensgespräche und der Umsetzung der Zweistaatenlösung. China sei bereit, Bemühungen in diese Richtung zu erleichtern. Was damit praktisch gemeint sein könnte, ging aus der Mitteilung nicht hervor. Aber die chinesische Regierung ist nach der Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Saud...