Invictus Soederus

Samstag, 15. April

Jetzt werden auch die Medikamente knapp. Nicht alle, nur die, die in der Heuschnupfensaison gerade gebraucht werden. Weiterhin fehlen Wärmepumpen, Facharbeiter, Lehrer und Mittelstürmer.

Sonntag, 16. April

Gestern sind die letzten drei deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet worden. Durch München zog eine Trauerprozession, Ministerpräsident Söder, 2011 noch Atomgegner, zerriss seine Kleider, lief barfuß zum AKW Isar 1 und kettete sich an den Meiler. Hat nichts gebracht, war der falsche, abgedreht haben sie gestern Isar 2. Jetzt will der Söder seine Schrottreaktoren in Landesregie weiterbetreiben. Leider verboten, wäre nur dann machbar, wenn Bayern aus der BRD austritt. – Ist einen Gedanken wert, oder?

Die Union schlägt die Aufspaltung der Deutschen Bahn vor. Die Bahn-Mitarbeiter schlagen im Gegenzug die Kernspaltung der Union vor.

Hertha BSC hat Trainer Sandro Schwarz entlassen. Nachfolger wird Pal Dardai, der in Berlin schon zweimal gefe...