Gegründet 1947 Sa. / So., 22. / 23. April 2023, Nr. 94

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Grünen-Zoff um Solarenergie Wirtschaftsminister will Ausbau vorantreiben. Flächenfraß und Verdrängung von Bauern befürchtet Bernd Müller Über den Ausbau der Nutzung von Solarenergie scheinen sich die Politiker von Bündnis 90/Die Grünen einig. Streit gibt es allerdings bei der Frage, wo die Anlagen aufgebaut werden sollen. Momentan liegen drei Grünen-Minister im Zwist. Der Grund dafür sind die Pläne des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck, nach denen künftig die Hälfte aller neuen Photovoltaikanlagen auf Freiflächen errichtet werden sollen, wie das Handelsblatt am Freitag berichtete. Habeck will den Ausbau der Nutzung von Sonnenenergie drastisch vorantreiben. Seine Vorstellung: Ab 2026 soll der jährliche Zuwachs auf 22 Gigawatt steigen, bislang liegt er bei neun Gigawatt. Weil der Ausbau auf Dächern und Fassaden zu lange dauert, setzt Habeck auf den Aufbau von Anlagen auf Feldern und Wiesen. Das von Cem Özdemir geführte Ministerium für Landwirtschaft und das von Steffi Lemke geführte für Umwelt halten dagegen. Beide Häuser sehen die Pläne des Kollegen als gefährlich an. Sie fürchten et...

Artikel-Länge: 3860 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen