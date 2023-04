Kontras an der Elbe

In den 90er Jahren hinterließen ihre Todesschwadronen eine Blutspur im Südosten der Türkei – die Opfer waren linke kurdische Politiker wie der Abgeordnete Mehmet Sincar, aber auch andersdenkende Muslime wie die Feministin Konca Kuris. Nun werben die Anhänger der sunnitisch-kurdischen Hizbullah, die für einen Schariastaat eintritt, auch in Deutschland für eine Wiederwahl von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan Mitte Mai in der Türkei, wie das linkskemalistische Nachrichenportal Gercek Gündem am Freitag berichtete. Die kleine Partei Hüda Par, die 2012 als politische Fortsetzung der Hizbullah gegründet w...