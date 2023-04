Banderas Generäle

Ben Hodges kennt keine roten Linien und ist ein eifriger Verfechter eines Showdowns mit dem Kreml auf der Krim: »Beginnen Sie mit der Isolierung der Halbinsel durch Präzisionsschläge aus großer Entfernung«, rät der ehemalige Oberkommandierende der US-Landstreitkräfte in Europa – bis heute NATO-Mentor für Logistik – den Ukrainern. Angriffsziele sollen die einzigen Verbindungsadern sein, über die Russland verfügt. Wenn die Brücke von Kertsch zerstört und der Landweg entlang der Küste des Asowschen Meeres blockiert sei, so Hodges weiter, werde die Krim für die russische Armee nicht mehr zu halten sein und könne von den Kiewer Truppen besetzt werden.

Wegen solcher Wegweisungen in den dritten Weltkrieg, die er für das proukrainische Center for European Policy Analysis verfasst hat, ist Hodges ein stets willkommener Gastredner bei der Bandera-Lobby. Allemal wegen seiner Auffassung, den Europäern mangele es an »kriegerischem Ethos«, wie er in seinem 2022 erschie...