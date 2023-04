Leere an Bahnhöfen und Flughäfen

Mit einem achtstündigen Warnstreik hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) den Zugverkehr in Deutschland am Freitag lahmgelegt. Rund 25.000 Beschäftigte waren von drei bis elf Uhr im Ausstand. Bei der Deutschen Bahn (DB) und etwa 50 weiteren Bus- und Bahnunternehmen, mit denen die EVG in Verhandlungen für rund 230.000 Beschäftigte steht, »ist quasi nichts mehr gefahren«, wie Tarifvorständin Cosima Ingenschay mitteilte. Um die 1.900 Standorte seien bestreikt worden, noch einmal mehr als beim vorigen EVG-Streik Ende März.

Noch immer habe die DB kein »verhandlungsfähiges Angebot« vorgelegt, erklärte die Gewerkschafterin am Freitag. ...