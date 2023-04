Demission eines Helden

Als ich im Mai 2020 nach fast 40 Jahren wieder Kontakt zu einem Freund aus Studienzeiten aufnehme und kurz darauf die Anfrage erhalte, ob ich nicht das Buch seiner Mutter Maria über ihr Zusammenleben mit Luís Carlos Prestes übersetzen wolle, zögere ich nicht lange mit der Zusage. Prestes’ Geschichte hatte mich seit meiner Jugend fasziniert, angestoßen durch Ruth Werners Roman über Olga Benario, seine erste Frau und Kampfgefährtin, deren kurzes Leben in einer deutschen Gaskammer endete.¹ Ihre gemeinsame Tochter Anita, 1936 geboren in einem Gestapo-Gefängnis in Berlin, lebt heute als Historikerin in Rio de Janeiro.²

Eine zweite Frau

Dass Anitas Vater eine zweite Frau und mit ihr Kinder hatte, erfuhr ich erst im Moskauer Studienumfeld, nachdem wir auf einer Bühne im Kulturpalast der Stadt Toljatti Solidaritätslieder für Chile gesungen und dabei das Ensemble »Saci-pererê«, vier Geschwister aus der Familie Prestes, kennengelernt hatten. Und so ergab es sich, d...