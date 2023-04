Heilige Enttäuschung

Es ist okay, wenn sich ein künftiger Ballettintendant in Berlin mit einer ernsten, um nicht zu sagen düsteren Arbeit vorstellt. Aber wenn die Einstudierung sich nur auf die Tanztechnik statt auch auf den Ausdruck fokussiert und die musikalische Darbietung weit hinter alles zurückfällt, was man je hörte, so ist das viel trauriger, als der Abend »Messa da Requiem« eigentlich sein sollte. Christian Spuck, 53, wurde vom Stuttgarter Ballett aus durch seine Choreographien bekannt und leitet derzeit mit großem Erfolg das Ballett Zürich. Dort wurde seine »Messa da Requiem« nach dem geistlichen Konzert von Opernkönig Giuseppe Verdi auch 2016 uraufgeführt. Doch was mit den Tänzern dort transzendent und wie erleuchtet, nachgerade faszinierend geisterhaft wirkte, schnurrte beim Staatsballett Berlin auf akrobatische Gymnastik mit erstarrten Posen zusammen.

Nicht mal Polina Semionowa, die sonst anrührende und mitreißende Starballerina, konnte die Premiere am vergangene...