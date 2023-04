Download-Malheur am Rhein

Die gute Nachricht vorneweg: Am Donnerstag konnten die für diesen Tag vorgesehenen schriftlichen Abiturprüfungen in Nordrhein-Westfalen wie geplant abgenommen werden. Die für Mittwoch vorgesehenen Prüfungstermine dagegen waren nach weitreichenden technischen Problemen am Dienstag abend kurzfristig abgesagt und auf diesen Freitag verschoben worden. Der Grund: Die meisten Schulen hatten die Aufgaben für das Zentralabitur nicht wie üblich vom Server herunterladen können. Laut Nachrichtenagentur dpa waren 30.000 von 75.000 Schülerinnen und Schüler betroffen.

Der Vorfall schlug so hohe Wellen, dass sich neben Schulministerin Dorothee Feller auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (beide CDU) im Namen der schwarz-grünen Landesregierung für das Debakel entschuldigte. Per Kurznachrichtendienst Twitter schrieb Wüst am Mittwoch: »Dass die Abiturprüfungen in NRW verschoben werden müssen, darf nicht passieren – ganz gleich, woran es gelegen hat.« Dass sich der Minist...