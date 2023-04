Kriegsprofiteur Abu Dhabi hält sich zurück

Während die Verhandlungen zwischen den jemenitischen Ansarollah (»Huthis«) und Riad voranschreiten, bleibt höchst fraglich, ob Frieden einkehren kann. Denn in den Jemen eingeschleuste hochgerüstete Terrorbanden wie Al-Qaida und »Islamischer Staat« werden dort weiter ihr Unwesen treiben. Und insbesondere die Milizen des separatistischen Südübergangsrats – hier vor allem berüchtigt die »Gigantenbrigade«, die die Bevölkerung tyrannisiert und Geheimgefängnisse unterhält – lehnen Verhandlungen mit den Ansarollah grundsätzlich ab, sollte dadurch ihre Kontrolle über den Süden des Landes gefährdet werden. Aber auch zahlreiche staatliche Akteure haben keinerlei Interesse an einer Beendigung des Kriegs – und schon gar nicht an der Wahrung der Souveränität und territorialen Integrität des Jemen.

Neben den USA, die zwar vollmundig ihre Unterstützung für eine friedliche Beilegung des Konflikts bekunden, diese aber tatsächlich seit Jahren torpedieren, und anderen westl...