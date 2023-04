Deutlich mehr Pleiten

Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist im März erneut angestiegen. Am Mittwoch stellte das Statistische Bundesamt vorläufige Zahlen zu den Regelinsolvenzen vor. Bei den Amtsgerichten beantragten demnach 13,2 Prozent mehr Firmen eine Insolvenz als im Februar. Und da war bereits eine Zunahme von 10,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat vermeldet worden.

Die Werte sind allerdings »mit Vorsicht zu betrachten«, betonten die Statistiker. Sie geben die Entwicklung mit Verzögerung wieder. Die Anträge fließen nämlich erst nach einer ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik ein. »Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor«, heißt es in der Erklärung des Bundesamtes. Zudem bilde die Statistik nur Geschäftsaufgaben ab, die im Zuge eines Insolvenzverfahrens abliefen. Firmen, die anders in die Pleite rutschen, werden nicht berücksichtigt.

Die jüngsten endgültigen Zahlen liegen für Januar vor...