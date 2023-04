Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Made in Südwest Heavy Metal aus der Provinz Man muss den Vornamen richtig schreiben, sonst landet man beim falschen Genre: Markus Staiger gründete einst im beschaulichen Donzdorf Nuclear Blast Records, das wichtigste Metallabel im deutschsprachigen Raum. 2018 machte er es noch mal: Mit Atomic Fire hat – nachdem eine französische Firma Mehrheitseigner von Nuclear Blast geworden ist – die auf Hardware ausgerichtete Metalproduktion wieder ein Werk. Denn mit Atomic Fire wird weiter Wert auf Regalfüller aus Vinyl oder im CD-Format gelegt. Unter Vertrag stehen Größen wie Meshuggah und Opeth. BRD 2023. SWR, 18.15 Uhr Alt und arm Was läuft schief bei der Re...

Artikel-Länge: 2062 Zeichen

