Hiemer, Narloch, Weinert

Zu Ostern konnte man Horst Hiemer erneut in einer seiner großen Rollen erleben. RBB Kultur wiederholte das zweiteilige Hörspiel des DDR-Rundfunks »Prinz Friedrich von Homburg« von Heinrich von Kleist mit Hiemer in der Titelrolle. Wieder erwies sich, welch hervorragender, nuancenreicher Sprecher er war, bevor er sich mit Ende 70 zur Ruhe setzte. Der Oberschlesier, der in Weimar und Leipzig den Schauspielerberuf erlernte, war ab 1960 für über vier Jahrzehnte eine der Stützen des Deutschen Theaters Berlin. Bei Film und Fernsehen sah man ihn in sehr unterschiedlichen Rollen, als »Aktivisten der ersten Stunde« in der Titelrolle von Bernhard Seegers »Hannes Trostberg« (1966), in Filmen von Günter Reisch, Heiner Carow und Rainer Simon ebenso wie als Vater und Opa in Kinderfilmen von Hannelore Unterberg oder als den bedenkenlosen »Gasmann« in Frank Beyers »Der Aufenthalt« (1982) nach Hermann Kant. Am Sonnabend vollendet er das 90. Lebensjahr.

