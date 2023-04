Kitsch as Kitsch can

»Wenn ich dein Leben in der Fiktion neu erfinde, kannst du vielleicht aus deinem wirklichen Leben heraustreten und es aus einem anderen Blickwinkel betrachten«, sagt Daniel Bloch zu Oscar Babel im Roman »Die Erfindung der Wirklichkeit« des britisch-armenischen Schriftstellers Baret Magarian. Schriftsteller Daniel Bloch, 48 Jahre alt, steckt in einer Schaffenskrise. Er weiß nicht, worüber er schreiben soll. Bis ihm sein 29jähriger Freund Oscar Babel in den Sinn kommt. Der gutaussehende Babel ist Filmvorführer und hat einmal Ambitionen als Künstler gehabt. Das hat nicht geklappt. Aber als ihn Bloch in den Mittelpunkt seiner Geschichte stellt, geschehen merkwürdige Dinge: Babel schmeißt seinen Job, steht für Akte Modell, ihm läuft eine Katze zu, und sein Vermieter ist plötzlich freundlich zu ihm. Genau so, wie es Bloch geschrieben hat. Aber ein Wagner-Fan ist er nicht geworden – noch nicht. Das ist Bloch nicht geheuer. Er sagt Babel, dass er an seiner Geschi...