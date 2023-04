Ein schönes Blau

»Nehmen Sie es ihm bitte nicht übel.« Die Bäuerin hat Mühe, das Hundegebell zu übertönen. »Leider macht er diesen Krach vor allem morgens, und Ihre Wohnung schließt direkt an den Zwinger an.« Sie zeigt auf eine rote Tür. »Hoffentlich haben Sie einen festen Schlaf.«

Ich sehe, dass Daniel nach einer passenden Antwort sucht.

»So ist es eben auf dem Land«, sagt er schließlich und nimmt der Bäuerin den Schlüssel aus der Hand.

Sie nickt uns zu, dann öffnet sie den Riegel des Hundezwingers. Im Innern geht sie in die Hocke. Bellend stürzt der große weiße Hund auf sie zu. Für einen Moment sieht es so aus, als wollte er sich in ihr Gesicht verbeißen. Aber dann bleibt er stehen, schiebt seine Schnauze in ihre Hand und verstummt.

Schlagartig werden die Tritte hörbar, mit denen Noah von innen die Beifahrertür bearbeitet. Ich öffne die Tür und hebe ihn heraus, obwohl er mir dafür eigentlich zu schwer geworden ist. Stumm schaut er sich auf dem Bauernhof um. Vielleicht h...