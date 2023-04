FDP abschalten! Sofort!

Samstag, 8. April

Finanzminister Lindner hat für den Haushalt 2024 Einsparungen in allen Bereichen angekündigt. Er verwies auf die geplanten Zusatzausgaben bei »Verteidigung« und »Bildung« – meinte aber »Hochrüstung« und »Building«, von »to build many Autobahns«. Dafür müsse woanders »um so mehr« gekürzt werden, also: kürzen bei den Kurzen, bei der geplanten »Kindergrundsicherung«. Da kürzt der Lindner das Wort »Grund« heraus und diese »Kindersicherung« bekommen alle Hartz-IV-Familien in Form kostenloser Kondome.

Sonntag, 9. April

Es gibt Hoffnung auf ein Ende des Jemen-Kriegs. Nachdem die Koalition unserer Kopfabschneiderfreunde am Golf mit Unterstützung der USA, Großbritanniens und Frankreichs acht Jahre lang den Jemen bombardiert hat, wird endlich verhandelt. Möglich gemacht hat das die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, die China vermittelt hat. Die Reaktion der US-Regierung auf diese Entwicklung fällt verschnupft aus. Biden hat das China...