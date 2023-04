Kein Herz für Kinder

Nahezu zwei Millionen Kinder und Jugendliche erhielten Ende 2022 Grundsicherung, die seit langem als unzureichend angesehen wird. Und unzureichend ist. Neueste Berechnungen des Deutschen Kinderhilfswerkes ergeben einen Anteil der Heranwachsenden bis zum Alter von 18 Jahren in der Grundsicherung von 34,3 Prozent. Das Hilfswerk fordert eine Gesamtstrategie zur Bekämpfung der Kinderarmut und eine bedarfsgerechte Kindergrundsicherung, wie die Organisation am Freitag mitteilte. Obwohl der Anteil von Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre an der Gesamtbevölkerung in der Bundesrepublik nur etwa 16 Prozent betrage, machten sie mehr als ein Drittel der Empfänger von Grundsicherung aus, erklärte Thomas Krüger, der Präsident des Kinderhilfswerkes. »Das unterstreicht unsere Forderung nach einer Kindergrundsicherung, die ihren Namen auch wirklich verdient.« Die Bundesregierung solle die Förderung armer Familien und ihrer Kinder »auf der Prioritätenliste ganz nach oben«...