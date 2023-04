Halay und Flugblätter gegen Erdogan

Sie sind derzeit in Berlin jeden Tag auf der Straße: Unterstützer der Grünen Linkspartei (YSP) werben in Bezirken mit hohem Anteil türkeistämmiger Bewohner wie Kreuzberg oder Neukölln um Stimmen für die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vom 14. Mai in der Türkei. Dort tritt die YSP an Stelle der von einem Verbot bedrohten Oppositionspartei HDP an, die insbesondere bei Kurden verankert ist. Zwischen Infoständen auf Wochenmärkten und Flugblattverteilaktionen in Wohnsiedlungen tanzen die Wahlkämpfer immer wieder fröhlich singend Halay – einen anatolischen Volkstanz – und strahlen so Optimismus aus.

Nach Berlin wurde am Mittwoch auch in Duisburg ein Wahlbüro der linken Partei eröffnet. In Nordrhein-Westfalen lebt mit knapp 500.000 türkischen Staatsbürgern ein Großteil der rund 1,4 Millionen in der Türkei Wahlberechtigten aus Deutschland. Im Ausland lebende türkische Staatsbürger machen etwa fünf Prozent der Wahlberechtigten aus. Ihnen könnte angesichts e...