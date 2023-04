Der Humboldtstrom

Das wilde Patagonien

Von der Antarktis verläuft eine kühle Meeresströmung entlang der Westküste Südamerikas. Delfine, Blau- und Buckelwale verdanken dem Strom ihre Nahrung, die Atacamawüste ihre Trockenheit. Doch der Humboldtstrom ist gnädig: Küstennebel fördert auch dort die Vegetation. Die drei Episoden der Dokureihe am Stück. Chile/USA/F 2021.

3sat, 16.15 Uhr

Wurzeln des Lebens

Prächtige Paranuss

Kultur- und Naturgut Baum: Die unter anderem als Yuvianuss, Amazonenmandel oder Brasilianische Kastanie bekannte Paranuss ist Bestandteil des Ökosystems Regenwald. Hier hausen allerlei Tiere in und auf den bis zu 500 Jahre alten Bäumen. Die scharfen Nagetierzähne des Agutis knacken deren Früchte, in den entleerten Schalen verkriechen sich Korallenotter und Pfeilgiftfrösche laichen in dem Wasser ab, das sich darin sammelt. A 2022.

Arte, 17.05 Uhr

Grün auf! Parks und Gärten im Revier

Vorbei die Zeiten, als alles Helm und Kohlenstaub trug. Der P...