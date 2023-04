Draußen auf Zeit

Am Nebentisch im Bistro erzählt Fred seine Geschichte, Ersatzfreiheitsstrafe wegen Schwarzfahrens, ziemlich laut, für alle:

(…) und dann war ich in der Beo, also »Beobachtungszelle«. Bin eben entlassen worden, vorzeitig, wegen Fremdgefährdung … wurde auch Zeit, is’ so langweilig. Ich hab’ so sämtliche Unannehmlichkeiten hinter mir gehabt. Also ich erst in einer Einzelzelle auf C 23, dann in einer Dreimannzelle, mit zwei Drogensüchtigen. Die waren erst mal komisch, halb so alt wie ich, konnten meine Enkel sein. Der eine schlief nur, sagte gar nichts. Der andere wollte sich als Direktor aufspielen! Und da hab’ ich irgendwann so ’nen Koller gemacht. Da kamen die gleich mit zig Mann hoch, Handschellen an. Da hieß es gleich: Ab in’n Bunker. Drei Tage. Kam ich wieder raus, hab’ ich wieder Alarm gemacht, weil … mir ging’s schlecht. Ich war dann im Lazarett. If you think you can fuck me … Bin 72 … hoffentlich bald. I’m a winner, baby … Ja, die wollten mir echt … ...