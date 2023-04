Konstitutioneller Selbstbedienungsladen

Ob die »Rentenreform« des französischen Präsidenten und seiner Mitte-rechts-Regierung den Paragraphen der Verfassung standhält, entscheiden heute in Paris die neun Mitglieder des sogenannten Verfassungsrats (Conseil constitutionnel), einer demokratisch höchst zweifelhaften Institution der V. Republik. Zusammengeschustert aus ehemaligen Spitzenpolitikern und früheren höchsten Funktionsträgern der staatlichen Administration, bilden die sogenannten Weisen ein im Grunde genommen viel zu mächtiges Gremium, das vor allem sich selbst mit üppigen Tantiemen und deutlich weniger das Volk mit richtigen oder gar gerechten Entscheidungen versorgt.

Folgt man einem Bericht, den die satirische Pariser Wochenzeitung Le Canard enchainé am Mittwoch in ihrer jüngsten Ausgabe unwidersprochen veröffentlichte, dann haben die »Weisen« in der Vergangenheit nicht nur Zweifel an ihrer Kompetenz gesät – nicht alle können auf eine juristische Ausbildung verweisen –, sondern vorhanden...