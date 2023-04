Zum Inhalt dieser Ausgabe | Lebensmittel immer teurer Inflationsrate galoppiert. Preisdeckel und 14 Euro Mindestlohn gefordert Susanne Knütter Die Inflationsrate lag im März erstmals seit August wieder unter der Achtprozentmarke. Für Nahrungsmittel müssen die Verbraucher aber immer mehr auf den Tisch legen. Insgesamt stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Die Nahrungsmittel verteuerten sich gegenüber dem Vorjahresmonat allerdings um 22,3 Prozent. Im Februar waren es 21,8 Prozent, im Januar 20,2 Prozent gewesen. Molkereiprodukte und Eier wurden im März sogar 34,6 Prozent teurer, Gemüse 27,3 Prozent, Brot und Getreideerzeugnisse 23,8 Prozent. Für arme Leute sind die Lebensmittelteuerungen eine Katastrophe. Der Sozialverband VdK ...

Artikel-Länge: 2147 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen