Direkte Linien zur völkischen Bewegung

Durch das Patriarchat ist die Abwertung von Frauen gesellschaftlich derart stark verankert und die Konstruktion vermeintlicher Männlichkeit derart stark aufgeladen, dass beides als Einstieg in extrem rechtes Gedankengut in weiten Teilen gar nicht auffällt. Umso besser, dass das Antifaschistische Infoblatt in der aktuellen Ausgabe der »Männlichkeit als extrem rechtem Mobilisierungspotential« den Titel widmet. Dabei macht die Redaktion auch die eigene Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex transparent und beschreibt, wie sie von der ursprünglichen Idee und Anfrage, einen Schwerpunkt über »fragile Männlichkeit« und dessen Mobilisierungspotential zu machen, nach Diskussionen mit den Autorinnen und Autoren weggekommen ist.

Dieser Impuls, die Probleme von sich wegzuschieben, die Männlichkeit in einer patriarchalen Gesellschaft verursachen kann – und wo dessen Konstrukt rechtsoffene Tendenzen aufweist – ist exemplarisch für den Umgang damit, auch innerhalb der...