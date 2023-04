Die Nordstory – Die Strandfabrik

Einst steckte der deutsche Imperialismus in der MaK-Halle am Falcken­steiner Strand in Kiel seine Innovationskräfte in die Rüstung. Heute wird dort Privatglück betrieben. Startups wuseln und werkeln, stellen schwimmende Saunen für die Förde her, bauen Wohnmobile aus oder züchten Pilze. D 2022.

NDR, 15 Uhr

Handball: WM-Qualifikation der Frauen

Griechenland – Deutschland

Ende des Jahres finden in Skandinavien die Weltmeisterschaften im Handball der Frauen statt. Für die Deutschen geht es in der zweiten und letzten Runde der Play-offs gegen die Griechinnen. Im Rückspiel in Chalkida entscheidet sich nun, wer verlängerten Weihnachtsurlaub hat und wer nicht.

Sport 1, 16.40 Uhr

Forrest Gump

Multitalentierter I...