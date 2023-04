Von wegen Arbeitssucht

Sachen gibt’s. Zehn Prozent der Erwerbstätigen in der BRD sollen »suchthaft« arbeiten. Betroffene arbeiten »nicht nur sehr lang, schnell und parallel an unterschiedlichen Aufgaben«, sie können auch nur »mit schlechtem Gewissen frei nehmen und fühlen sich oft unfähig, am Feierabend abzuschalten und zu entspannen«. In der Folge werden sie krank. Angeblich suchthaft Arbeitende stufen ihren Gesundheitszustand etwa doppelt so häufig als schlecht ein wie nichtbetroffene Erwerbstätige. Deutlich häufiger haben sie körperliche oder psychosomatische Beschwerden, suchen deswegen aber seltener ärztliche Hilfe. Zu dem Ergebnis kamen Forscherinnen und Forscher des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) und der Technischen Universität Braunschweig, die das Thema nicht zum ersten Mal bearbeitet haben, in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Bemerkenswert ist, dass die Untersuchungen von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung gefördert werden.

