Solidarisch gegen Zensur

Der irisch-mexikanische Politikwissenschaftler John Holloway fand deutliche Worte. »Fuck off, Verfassungsschutz! Fuck off, Universität Hamburg!«, rief er aus und erntete Gelächter und Beifall aus dem Auditorium. Dass der marxistisch orientierte Soziologe am Osterwochenende auf der vierten Konferenz »Die kapitalistische Moderne herausfordern«, die unter der Überschrift »Wir wollen unsere Welt zurück!« stand, sprechen konnte, ist der Umtriebigkeit der Organisatoren zu verdanken. In wenigen Tagen konnten sie alternative Räumlichkeiten beschaffen, nachdem die Unileitung der Konferenz nur wenige Tage vor Beginn nach Intervention des Verfassungsschutzes überraschend die Räume entzogen hatte – mit dem absurden Argument, es sei quasi eine Werbeveranstaltung für die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK).

»Wir sind sehr froh und glücklich...