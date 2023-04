Minen und Gräben

In Erwartung der ukrainischen Frühjahrsoffensive ist das Kriegsgeschehen in der Ukraine beinahe zum Erliegen gekommen. Der britische Geheimdienst vertrat vor einigen Tagen in einer Lageanalyse die Auffassung, die Anfang des Jahres gestartete russische Winteroffensive sei unter hohen Verlusten gescheitert. Russland habe seine personelle Überlegenheit infolge der Mobilisierung des Herbstes inzwischen wieder eingebüßt. Es bleibt aber im Vorteil bei den schweren Waffen.

Nur in den Ruinen der Stadt Bachmut und in deren Umgebung gibt es noch größere Kämpfe. Nach Darstellung von Quellen beider Seiten dringen russische Truppen in den Ruinen der Stadt langsam, aber beständig vor. Der Umfang ihrer Kontrolle über das Stadtgebiet wird auf inzwischen etwa 75 Prozent geschätzt. Die ukrainische Seite nahm für sich in Anspruch, die russische Söldnertruppe »Wagner« so weit zermürbt zu haben, dass sie nicht mehr zu größeren Angriffen in der Lage sei und deshalb durch regul...