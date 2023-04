Das Beste kommt zum Schluss

Geblendet vom Anblick der silbernen Frau im fischschuppenschillernden Kleid vergesse ich, ernsthaft drüber nachzudenken, die angebotenen Gratisohrstöpsel mitzunehmen. Der opulent gestaltete Zuschauerraum des Volkstheaters in Wien – am 2. April – stimmt mich wehmütig. Das im üppigen Historismus erbaute Haus ist schließlich die architektonische Schwester »meines« Hamburger Schauspielhauses – schönster Arbeitsplatz ever. Wenn Marc Almond später »Tears run rings around my eyes« singen wird, weine ich vielleicht zur Erinnerung ein bisschen mit. Warmes rotes Licht, dazu grelle kalt-blaue Strahler schaffen eine mystische Discoatmosphäre, ich bin bereit für die »Drama Queen«, den »Poptragöden«, bereit für gehobenes Schmalz und Pathos.

Erste Ernüchterung, weil unerwartet, der Supporting act Alex Lipinski. Ein Jeansboy mit Telecaster und Mundharmonika, irgendwie aus der Zeit gefallen, nicht meins, aber sicher gut. Ziemlich gut sogar, denn er ersetzt sehr kurzfristi...