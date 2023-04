Fußball: Testspiel der Frauen

Deutschland – Brasilien

Was leiden die Leute, die regelmäßig zum Max-Morlock-Stadion nach Nürnberg pilgern! Ihr »Glubb« krebst im dritten Drittel der zweiten Liga der Herren herum. Jetzt aber bekommt der Frauenfußball die Bühne, die er verdient.

ARD, 17.45 Uhr

Schweigen und Vertuschen

Die Todsünden der katholischen Kirche

Korpsgeist in der grabschenden Eingreiftruppe des Herrn: Whistle­blower, die Übergriffe skandalisieren, sind in den Divisionen des Papstes selten. Die wenigen, die aus der Schweigemauer ausbrechen und anklagen, werden als Kameradenschweine diffamiert. So etwa der französische Pater Pierre Vignon, selbst Missbrauchs­opfer und Gründer einer Betroffenen­initi...