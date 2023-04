Zwischen den Ozeanen

Als Denis Goldbergs Vater Sam 1979 starb, saß der Sohn bereits 16 Jahre im Gefängnis und konnte nicht an der Beerdigung teilnehmen. Er bat Barnes Simon, den geschätzten Intendanten des »Market Theatre«, statt seiner an Sams Grab Bertolt Brechts »An die Nachgeborenen« zu rezitieren, das Gedicht von der Hoffnung.

»(…) Was sind das für Zeiten, wo / Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist / Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt! (…) Die Straßen führten in den Sumpf in meiner Zeit / Die Sprache verriet mich dem Schlächter / Ich vermochte nur wenig. Aber die Herrschenden / Saßen ohne mich sicherer, das hoffte ich. (…)«

Es mag sein, dass Denis darin auch sich selbst erkannte – eine Annahme, die sich nachvollziehen lässt, was seine Haltung, seinen aufrechten Gang, das Widerstehen betrifft; und auch seine kaum fassbare Lebensbejahung: »Leben ist wunderbar! Leben!« rief er aus, als der Richter nach elf Monaten sein Urteil im Rivonia-Prozes...