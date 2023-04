Im Zeichen des Siegers

Der, um den es geht, den sieht man nur von hinten. Es geht um den Übersportler des späten 20. Jahrhunderts, Überikone der 80er und 90er Jahre, schwarzes Übersexsymbol, Übersymbol für alles US-amerikanische – in jeglicher Hinsicht »larger than life«. Ohne ihn gäbe es diesen Film nicht, suggeriert auch der Film selbst. Ganz eigentlich aber geht es um einen Sportartikelhersteller, dessen Basketballsparte bis 1984 Misserfolge erleidet. Sportartikelhersteller wie Converse machten es damals marketingtechnisch besser. Allen voran ein Riese aus Herzogenaurach hatte die weißen wie die schwarzen Kids in Übersee verzaubert. Run-DMC feierten 1986 »My Adidas«. HipHop-Hits über eine fränkische Turnschuhmarke sind die größte Nachkriegsadelung, der ultimative Freispruch für jeden Kollaborateurskonzern.

Nicht in einem Kaff bei Erlangen, sondern in einem Kaff bei Portland, Oregon, spielen sich weite Teile der Handlung a...