Pilot im Luftschloss

Das Stahlwerk in Eisenhüttenstadt soll künftig klimaneutral werden. Perspektivisch kommen in der Stahlproduktion keine fossilen Energieträger mehr zum Einsatz, so der Wunsch. Der Konzern Arcelor-Mittal will ab kommendem Jahr in einer Pilotanlage Wasserstoff produzieren, der dann in verschiedenen Teilen des Werks eingesetzt werden soll. Vor wenigen Tagen erfolgte der offizielle Start für den Aufbau des Projekts.

Der benötigte Wasserstoff soll mit zwei Elektrolyseuren gewonnen werden, die Wasser mit Hilfe von Strom in Sauerstoff und Wasserstoff aufspalten. Als »grün« gelten die Endprodukte, wenn der eingesetzte Strom aus erneuerbaren Quellen stammt. Das steht bei diesem Projekt jedoch nicht im Vordergrund, vielmehr möchte Arcelor-Mittal testen, welche Möglichkeiten sich für Wasserstoff im industriellen Einsatz bieten und wie die Prozesse optimiert werden können.

Verwirklicht wird die Pilotanlage in Kooperation mit dem Energieversorger Vulkan Energiewirtscha...