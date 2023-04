Zum Inhalt dieser Ausgabe | Lediglich Spekulationen Bundesregierung äußert sich nicht zu Terroranschlägen in besetzten ukrainischen Gebieten Boris Gabler Vor einigen Tagen wurde im ukrainischen Melitopol das Fahrzeug eines Mannes in die Luft gejagt, der die Verwaltung des von Russland besetzten Städtchens Jakymiwka geleitet haben soll. Das »Nationale Widerstandszentrum der Ukraine« der Ukraine vermeldete, der »Kollaborateur« befinde sich in einem kritischen Zustand, und schloss mit dem zynischen Hinweis, Kollaboration sei schädlich für die Gesundheit. Der Anschlag war nur einer von vielen, die das »Widerstandszentrum«, eine offizielle Einrichtung der ukrainischen Armee, der Tätigkeit von Personen zuschreibt, die es als »Partisanen« bezeichnet. Aktionen wie die beschriebene verstoßen bei näherer Betrachtung deutlich gegen das Völkerrecht. Doch während die Bundesregierung mutmaßliche Kriegsverbrechen der russischen Streitkräfte regelmäßig wortreich verurteilt, gilt das nicht für mögliche Verbrechen der ukrainischen Seite: Berichte darüber tut sie in der Antwort auf eine kleine Anfrage der Abgeordneten Sevim ...

Artikel-Länge: 3183 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen