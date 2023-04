Jeder nur ein Kreuz!

Samstag, 1. April

Ein Wunder ist geschehen: Der Papst hat sich selbst geheilt! Mitte der Woche wurde Franziskus mit einem Schnupfen ins Krankenhaus eingeliefert. Drei Tage rang er mit den Ärzten und hustete Rotwein und Oblaten, dann ist er wieder auferstanden. Top! Nicht erst am Ostersonntag wie Jesus, sondern schon vor der Kreuzigung.

Sonntag, 2. April

CDU und SPD haben sich in Berlin auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Weil, so der designierte Regierende Bürgermeister Kai Wegner: »Alles muss anders werden!« Und das können natürlich nur die zwei Parteien schaffen, die Berlin schon seit achtzig Jahren ruinieren.

Montag, 3. April

Der Koalitionsvertrag ist heute vorgestellt worden. Die organisierte Kriminalität soll bekämpft werden, so wie in den Neunzigern mit der Verschleppung von Ermittlungen und Freisprüchen für Bankster, Baumafiosi und geschmierte Politiker. Wegen der Ausländer wird an bestimmten Orten das Mitführen von Messern verboten (gilt nicht f...