Raum-zeitliche Häutungen

Seit der ersten wirklichen Weltmarktkrise im Jahr 1825, mit der der Lebenslauf der Industrie in Gestalt industrieller Zyklen begann (Marx), wurden bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs zehn industrielle Zyklen durchlaufen. Die »große Industrie« griff zuerst in England Platz. Ihre Ausgestaltung zur ersten industriellen Betriebsweise umfasste das Niederkonkurrieren von Manufakturen und häuslicher Nebenindustrie durch die Einführung der »Industrial methods« vermittels der Ersetzung handwerklicher Arbeitsmittel durch Maschinerie, die fabrikmäßige Konzentration der Produktion, die Schaffung einer materiellen Infrastruktur durch Entwicklung von Transport- und Kommunikationsmitteln sowie die Übernahme der Produktion von Maschinen aus den Manufakturen in industriell organisierte Produktionsprozesse. Darüber hinaus schloss sie auch die Rückwirkung staatlicher Politik durch Verbote von Kinderarbeit etc. und Beg...