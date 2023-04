Wo bleibt das Öl?

Seit sechs Tagen geht es im PCK Schwedt richtig rund. Zwar arbeitet die einstige Vorzeigeraffinerie der DDR nach wie vor mangels Erdöls nur mit ungefähr 60 Prozent ihrer Kapazität, aber jetzt fließt endlich das Öl aus Kasachstan, das die Bundesregierung schon seit Dezember versprochen hatte, in Strömen. Zumindest in den Schlagzeilen: »Kasachstan will Ölexport nach Deutschland verfünffachen«, schmetterten am Freitag der vorigen Woche der Stern, die Zeit und das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), das mehr als 60 örtliche Tageszeitungen mit »überregionalen Inhalten« versorgt und schon dadurch eine erschreckende Gleichförmigkeit produziert.

Zuerst verkündete es am 31. März der staatliche Pipelinebetreiber Kaztransoil mit einer Presseerklärung, dann meldete es die russische Nachrichtenagentur TASS, danach ging die Botschaft um die Welt: Kasachstan will im April 100.000 Tonnen Rohöl durch die russische Druschba-Pipeline nach Schwedt an der Oder schicken. Das...