»Besuch« in Brüssel

Die Korruptionsaffäre um Thüringens CDU-Chef erreicht die EU-Ebene: Am Dienstag erhielt die Europäische Volkspartei (EVP) in ihrer Zentrale in Brüssel unangekündigt »Besuch«, wie es die EVP in einer Mitteilung ausdrückte. Der Grund für die Razzia von belgischen und deutschen Ermittlern: Gegen den Thüringer Landtagsabgeordneten und CDU-Landesvorsitzenden Mario Voigt wird derzeit wegen des Verdachts auf Korruption ermittelt.

Die Spur führte nach Brüssel, weil Voigt 2019 vom EVP-Fraktionsvorsitzenden Manfred Weber (CSU) als externer Berater für den damaligen EU-Wahlkampf angeheuert worden war. Die Ermittler sollen Computer überprüft und Dokumente angefordert haben, wie das Nachrichtenportal Euractiv am Mittwoch berichtete. Man habe »alles, was die belgische Polizei verlangt hat« zur Verfügung gestellt, sagte ein EVP-Mitarbeiter dem Portal. Die belgischen Behörden unterstützen laut MDR-Bericht vom Dienstag die deutschen Ermittlungen. Seit September 2022 läuft...