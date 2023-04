Zum Inhalt dieser Ausgabe | Früher an die Börse Finanzministerium will Startups entlasten und das fragwürdige Lohnmodell der Branche fördern Bernd Müller Unternehmen in Deutschland zu gründen soll leichter werden. Deshalb hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zum Wochenstart eine Reform auf den Weg gebracht, die den Startup-Unternehmen zahlreiche Vorteile bringen soll. Unter anderem sollen sie um rund 1,3 Milliarden Euro entlastet werden. Von verschiedenen Wirtschaftsverbänden kam dafür viel Lob. Am Dienstag erklärte etwa Bitkom-Präsident Achim Berg: »Die Bundesregierung hat sich die Kritik der Startups an den bisherigen Regelungen zur Mitarbeiterkapitalbeteiligung zu Herzen genommen.« Die angekündigten Veränderungen seien eine gute Nachricht für die Startup-Szene und den Technologiestandort Deutschland. »Mit einer finanziell attraktiveren Beteiligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können sich deutsche Startups endlich auf Augenhöhe im internationalen Wettbewerb um die besten Fachleute bewegen.« Worauf Berg damit anspielte, ist eine Methode, Beschäftigte an das Unternehmen zu binden. Star...

Artikel-Länge: 3045 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen