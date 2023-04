Zum Inhalt dieser Ausgabe | Geheime Zensurbehörde interveniert Hamburg: Universität entzieht Konferenz Räume wegen angeblicher PKK-Nähe Kristian Stemmler Nach einer Intervention des Verfassungsschutzes hat der Präsident der Universität Hamburg, Hauke Heekeren, der für das Osterwochenende geplanten Konferenz »Wir wollen unsere Welt zurück!« die Räume entzogen. Einem Sprecher der Universität zufolge sei die Genehmigung widerrufen worden, weil die Hochschule Informationen zum Hintergrund der Veranstaltung erhalten habe, wie die Nachrichtenagentur dpa am Montag abend berichtete. Unter anderem solle die Anwältin von PKK-Mitbegründer Abdullah Öcalan, Ebru Günay, auftreten. Zu der Tagung, die Teil der Reihe »Die kapitalistische Moderne herausfordern« ist, hatten sich rund 1.300 Menschen angekündigt. Darunter sind renommierte Wissenschaftler und Aktivisten wie der US-amerikanische Linguist Noam Chomsky und der irisch-mexikanische Politologe John Holloway. Das Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz erklärte, man habe die Uni lediglich über eine Nähe der Veranstalter zur Arbeiterpartei Kurdistans PKK informiert. ...

