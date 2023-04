Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Naturwunder Gemüsegarten Die große Welt der kleinen Tiere Erdhummelköniginnen verwalten ihren Staat. Schnecken kriechen um die Wette. Ohrenkneifer beleben die Beeterde. Alles ohne Chemiekeule. F/D 2022. Arte, 16.55 Uhr Fußball: DFB-Pokal-Viertelfinale Eintracht Frankfurt – 1. FC Union Berlin In Zeiten von entlassenen Nagelsmännern und hurtig herbeiverpflichteten Tuchels sind die Mannschaften aus Frankfurt am Main und Köpenick kickender Wholesome Content. Hier spielen ihre Männerabteilungen aus, wer es ins Halbfinale des DFB-Pokals schafft. D 2023. ZDF, 17.40 Uhr Re: Liverpool gegen Hunger Zwei Fanclubs rufen zu Spenden auf Nettes aus der ballförmigen Welt: In Liverpool wählt man die Kreise, in die man sich begibt, nach den Vereinsfarben aus. Nur natürlich. Um aber eine Aktion zur Sammlung von Lebensmittelspenden zu wupp...

