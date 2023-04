Heaven 17 in Berlin – ein Pflichttermin. Gelten ­Martyn Ware und Glenn Gregory mit ihrem Working-class-Background und ihrer Herkunft aus der kreativen Bubble um Cabaret Voltaire, The Human League und andere Sheffielder Acts doch immer noch als die Sozialisten unter den Synthiepopbands. Keyboarder und Arrangeur Ware lässt es sich nicht nehmen, auf Twitter die aktuelle britische Politik zu kommentieren. Das Publikum im Berliner Astra-Kulturhaus ist beim Warten auf diesen Termin noch mal drei Jahre älter geworden, pandemiebedingt war das ursprünglich für April 2020 geplante Konzert mehrfach verschoben worden. Trotz des Ü-50-Durchschnitts geht an diesem Abend allerdings einiges, schon der Opener »(We Don’t Need This) Fascist Groove Thang« bringt Be...