Haushalte im Hintertreffen

Die Börsen- und Großhandelspreise für Strom und Gas sinken – aber bei vielen Verbrauchern in der BRD kommt das nicht an. Das betrifft vor allem die Menschen, die ihre Energie von den sogenannten Grundversorgern beziehen. Das erklärte Daniel Puschmann, Geschäftsführer des Vergleichsportals Verivox, gegenüber der Augsburger Allgemeinen (Montag).

»Bei den Stromtarifen liegen 82 Prozent der Grundversorgungstarife über dem Preisdeckel, bei den Gastarifen sogar 92 Prozent«, sagte Puschmann und fügte hinzu, dass rund ein Viertel aller Haushalte in Deutschland die Angebote der Grundversorger nutzten. Dass diese die sinkenden Preise nur zögerlich an die Verbraucher weitergäben, liege an deren Beschaffungsstrategie: Sie kauften langfristig ein, und sie hätten das auch getan, als die Preise hoch waren.

Zu den Grundversorgern zählen viele Stadtwerke – und sie haben eine andere Sicht auf die Dinge. Das machten Ulf Kämpfer, Präsident des Verbandes kommunaler Unternehme...