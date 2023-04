In Obhut sadistischer Bibelschwestern

Mein Reisegepäck war ein kleiner karierter Leinenkoffer. Gegen Abend brachten mich meine Eltern zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. Das war Anfang der 1960er Jahre, ich war neun Jahre alt, und hatte sicher keine Ahnung, wohin es ging. In den dunkelgrünen Zugwaggons mit den Viererbänken füllten sich die Gepäcknetze mit Koffern und grauen Wanderrucksäcken. Wir Kinder kannten einander nicht, auch die Betreuerinnen blieben uns fremd. Wir wussten nur, dass wir zur »Erholung« verschickt wurden. Kindern wurde nichts erklärt. Mein Vater, Straßenbahnfahrer bei der Rheinbahn, war froh, seinen Jüngsten über das Sozialprogramm seines Betriebs sechs Wochen ins Allgäu schicken zu können. »Du sollst endlich mal lernen, deinen Teller leer zu essen«. Ich war mäkelig und ein dünner Hering. Und ich hoffte, die »Erholung« wäre für mich auch so eine Art FDJ-Ferienlager, wovon mir in den Sommerferien bei meiner Oma nahe Karl-Marx-Stadt meine dortigen Freunde abenteuerliche Geschich...