Revolution und Konterrevolution

Als im Sommer 1961 die DDR in einer tiefen Krise steckte und täglich Tausende die 20-Pfennig-Fahrkarte nach Westberlin lösten, wurde SED-Chef Walter Ulbricht in Moskau vorstellig. Am 4. August, dem Vorabend eines Treffens mit Nikita Chruschtschow, schrieb er einen Brandbrief an die Moskauer Genossen. Den präsentiert und kommentiert im aktuellen Heft der BzG Siegfried Prokop. Deutlich wird, dass die kühnen, auch sowjetischen Vorstellungen entsprechenden Ziele einer beschleunigten Entwicklung der DDR-Wirtschaft nicht funktionierten. Überspannte Ziele, wenig Rohstoffe und Halbfabrikate wegen westlicher Blockaden und sowjetischer Eigenwünsche, der stete Abfluss qualifizierter Arbeitskräfte und nicht einlösbare Erwartungen der Bevölkerung sorgten für eine Wirtschafts- und Gesellschaftskrise.

Prokop glaubt, dass Ulbricht eine vertragliche Regelung für einen Frieden mit Deutschland und die Lösung des Westberlin-Problems als Schlupfloch für viele DDR-Bürger favor...